الصيادي يطرح

2019/07/17 | 14:46

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، ان الحكومة لم تقدم اي شيء الى المواط...

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