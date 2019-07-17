الكشف عن توجه نيابي لتغيير الموازنة الحالية بضمنها حصة كردستان

2019/07/17 | 14:46

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بغداد :سومر نيوز

كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي، الاربعاء، عن توجه الكتل السياسية الى تبني تغييرات كثيرة في الموازنة ...

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