قائد شرطة ديالى لـ”المعلومة”: احبطنا 4 محاولات لولادة خلايا داعشية في مركز المحافظة

2019/07/17 | 14:46

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بغداد :سومر نيوز

كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي، الاربعاء، عن احباط أربع محاولات لولادة خلايا لتنظيم “ ...

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