2019/07/17 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… حصلت شركة بينا بوري هولدنغ الماليزية على عقد جديد للطريق المزدوج من مفرق الاصلاح الى الجبايش في مدينة الناصرية جنوب العراق .وذكر موقع الشركة في خبر ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “قيمة المشروع تبلغ 87 مليار دينار عراقي او ما يعادل 73 مليون دولار لبناء طريق مزدوج بطول 74.5 كيلومتر مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ماليزية تفوز بعقد لإعمال طرق جنوب العراق بقيمة 73 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ماليزية تفوز بعقد لإعمال طرق جنوب العراق بقيمة 73 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).