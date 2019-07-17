مقتل موظفين اثنين بالقنصلية التركية في اربيل بهجوم مسلح

2019/07/17 | 14:49

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مقتل إثنين من الموظفين بالقنصلية التركية في اربيل في مقهى هوكاباز واتهام حزب العمال

يتبع ......





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