انشاء مركز للنخيل والتمور لزيادة انتاجها في العراق

2019/07/17 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة الزراعة ،بإنشاء مركز النخيل والتمور ضمن دائرة البستنة ، استنادا إلى قرار هيئة الرأي في الوزارة خلال اجتماعها الأخير وبتوجيه من وزير الزراعة صالح الحسني.وأكد مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان إن “قرار إنشاء مركز النخيل والتمور يأتي بهدف الارتقاء بقطاع النخيل والتمور في العراق وزيادة إنتاجيته فضلا عن تطوير صناعة […]

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