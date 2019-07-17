النقل تعلن وصول اولى قوافل الحجيج العراقيين الى الديار المقدسة

2019/07/17 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للشركة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الوجبة الأولى للحافلات المخصصة لنقل الحجاج العراقيين دخلت أراضي المملكة العربية السعودية بسلام بدون أي عارض او تأخير يذكر".واضاف، ان" الساعات والأيام المقبلة ستشهد دخول اعداد أخرى من القوافل الى الديار المقدسة" مؤكداً ان "عملية النقل مستمرة وبشكل انسيابي كبير وحسب التوقيتات والتنسيق المتفق عليه مع هيئة الحج والعمرة".واوضح، ان" وزير النقل عبد الله لعيبي أوعز الى الاستنفار الكامل لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولضمان عملية نقل ناجحة".واشار الى ان" الشركة العامة خصصت اكثر من 185 حافلة قابلة للزيادة لنقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الحالي".انتهى..م.م

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