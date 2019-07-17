الحلبوسي: النية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات بين بغداد وأربيل

2019/07/17 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد الحكومي المرافق له.

وفي مستهل اللقاء هنأ الحلبوسي بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم، متمنيا أن تمضي هذه الحكومة قُدُما لخدمة العراق الواحد الموحد، وأن تطرحَ خطابا متوازنا وشفافا لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية.

وأضاف خلال اللقاء أن هناك نية صادقة في مجلس النواب لوضع حلول لكل الخلافات، وسيوفر المجلس الغطاء السياسي والتشريعي لها ووفق ما أقرهُ الدستور العراقي، مؤكدا دعمه ومساندته لتقريب وجهات النظر وتسوية كل الخلافات بما يخدمُ مصلحة العراق العليا.

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان إن زيارته وأعضاء حكومته لبغداد بعد يوم واحد من تشكيلها هي تعبيرٌ عن النوايا الصادقة للعمل على تصفير كل المشاكل بروح الأخوة والانتماء الوطني، مشيرا إلى أن الإقليم جزء مهم من العراق، وأن الشعب الكوردي وقواه السياسية شريكٌ أساسي في عملية البناء الديمقراطي الجديد.

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