2019/07/17 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_سليمان صفقة القرن ليست قدراً محتوماً(1)موقعية المسار الإقتصادي■-;- ليست هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة إلى مسار إقتصادي، موازٍ للمسار السياسي في طرح رؤيتها لما تسميه حل قضية الشرق الأوسط، وتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بل يجب التأكيد أن مثل هذه الدعوة تنتسب إلى نهج ثابت، إتبعته الولايات المتحدة في جميع المفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.فا......

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