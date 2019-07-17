موظفون بوزارة الاتصالات يتسببون بخسارة العراق /4/ مليون دولار يومياً

2019/07/17 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت لجنة #الخدمات والاتصالات في #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، عن خسارة العراق يومياً ما يقارب /4/ مليون دولار، بسبب موظفين في وزارة الاتصالات، بالتعاون مع بعض #الشركات.[…]

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