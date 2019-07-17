ناد سويدي يقترب من ضم ياسر قاسم لصفوفه

2019/07/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نادي أوربرو السويدي، وصول لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق، ياسر قاسم، إلى مقر تدريباته تمهيداً لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

قاسم كان يلعب في صفوف نورثامتون الانكليزي، منذ 2017، لكن اللاعب أصبح خارج خطط الكادر التدريبي للفريق الانكليزي.وذكر النادي السويدي عبر موقعه الرسمي، أنه "اعتباراً من اليوم، وصل ياسر قاسم إلى أوريبرو للخضوع لاختبارات الفريق، حيث يلعب قاسم منذ عام 2017 مع نادي نورثهامبتون تاون في الدوري الثاني في إنجلترا، وهو لاعب خط وسط لديه نتائج مميزة مع المنتخب العراقي الوطني".

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