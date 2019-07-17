مجلس النواب الاميركي يدين تصريحات ترامب

2019/07/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]صوت مجلس النواب الأميركي، على إدانة اللغة العنصرية التي تحدث بها الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، في تغريداته ضد أربع نائبات من الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

وفي جلسته التي عقدت امس الثلاثاء صوت مجلس النواب الاميركي على ادانة اللغة العنصرية التي تحدث بها ترامب، ضد اربعة نائبات في مجلس الكونغرس، حيث يعتبر هذا التصويت رمزيا ويهدف إلى شجب موقف ترامب والنواب الجمهوريين المؤيدين له.وانضم أربعة جمهوريين إلى كل الديمقراطيين ومستقل واحد في التصويت، لإدانة ترمب بسبب تغريداته.وكان ترامب قد ذكر في تغريدة له الاحد الماضي، في اشارة الى المشرعين الأربعة اليساريين، المعروفين في الكونغرس باسم "الفريق"، "يجب أن يعودوا إلى الأماكن المدمرة والمليئة بالجرائم التي أتوا منها".وتابع "اذا لم تكن راضيا عن الولايات المتحدة، وتشكو طوال الوقت، ببساطة شديدة..



يمكنك المغادرة".ودافع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته السابقة بقوله" لا يهمني شيء، لأن الكثير من الناس يتفقون معي".

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