2019/07/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم مسلح يستهدف القنصلية التركية في اربيل يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مسلح يستهدف القنصلية التركية في اربيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مسلح يستهدف القنصلية التركية في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).