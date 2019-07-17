“بالصور.. هندي لم يقص شعره منذ 40 عاماً.. الله طلب منه ذلك!!

2019/07/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صوراً لرجل هندي لم يقص شعره منذ 40 عاماً .وتعليقاً على شعره الطويل ، قال “ساكال ديف تودو” 63عامًا ، من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية ، أن شعره نعمة من الله.ويزعم ساكال ، إن الله زاره في المنام وقال له ألا يقطع شعره […]

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