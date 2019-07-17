المرور العامة تدعو سائقي المركبات الى التوجه لتثبيت اللوحات وبخلافه سيتم ضبط العجلة

2019/07/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … دعت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، سائقي المركبات الى التوجه لتثبيت اللوحات وبخلافه سيتم ضبط العجلة.وقالت المديرية، في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “حسب امر وتوجيهات مدير المرور العام اللواء زهير عبادة تم الإيعاز الى كافة مفارز مديرية المرور العامة بجانبي الكرخ والرصافة برصد مخالفة المركبات التي […]

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