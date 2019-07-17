2019/07/17 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يومياً امس الثلاثاء فاق المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية .واضاف بيان صادر عن الهيئة تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “ذات المركز الكمركي قام اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بضبط حاوية حجم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كمرك البصرة يحقق ايرادا تجاوز المليار دينار يوم امس الثلاثاء وكالة خطوة برس.

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