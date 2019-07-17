2019/07/17 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن مقتل نائب القنصل التركي بهجوم مسلح في أربيل

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