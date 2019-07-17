مجلس واسط يحيل المحافظ إلى القضاء

2019/07/17 | 14:59

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احال مجلس محافظة واسط المحافظ محمد المياحي الى القضاء على خلفية

اعتدائه على ضابط شرطة .

عضو المجلس تركي الغنيماوي قال ان المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة

قضية اعتداء المياحي على احد الضباط في سيطرة اللج ، حيث تم إحالة

الملف الى القضاء ،من جانب اخر اصدر القاضي غازي التميمي مذكرة

قضائية لاستقدام محافظ واسط محمد المياحي بتهمة الاعتداء على

موظف اثناء الواجب.

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