في مباحثات جرت في البصرة.. العراق والكويت يتفقان على تشكيل اربع لجان لتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري

2019/07/17 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والكويت، اليوم الأربعاء، على تشكيل اربع لجان رئيسية لتطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز العقبات التي تعترضها، فضلا عن اعداد خطة شاملة لتأهيل وبناء منفذ سفوان العبدلي من اعداد تصاميم جديدة تأخذ في نظر الاعتبار امكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وقال وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع […]

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