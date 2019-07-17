ادمانك للأجهزة الذكية ينعكس على طفلك …. هذه هي النتيجة

2019/07/17 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..خلصت دراسة علمية جديدة إلى وجود صلة بين الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية من قبل الآباء والأمهات والمشكلات السلوكية لدى أبنائهم.وأشارت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية من قبل الآباء يسبب الإحباط لدى الأطفال، وربما يتطور الأمر إلى نوبات من الغضب والبكاء.وأجرى الدراسة […]

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