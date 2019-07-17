2019/07/17 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء : على أميركا وقف بيع السلاح إلى "أمثال صدام حسين الجدد"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على أميركا وقف بيع السلاح إلى "أمثال صدام الجدد") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على أميركا وقف بيع السلاح إلى "أمثال صدام الجدد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).