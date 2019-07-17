2019/07/17 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف یقام مؤتمر “الأدیان من أجل السلام” العالمي في دورته العاشرة في مدینة “لیندو” في الجانب الشرقی من بحیرة “کونستانس” في ألمانیا.وأفادت وكالات أن المؤتمر العالمی لـ “الأدیان من أجل السلام” في دورته العاشرة سوف یقام 20 لغایة 23 أغسطس القادم فی مدینة “لیندو” (Lindau) فی ألمانیا.ویهدف المؤتمر الی دراسة أسباب العنف والتطرف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقامة مؤتمر “الأدیان من أجل السلام” العالمي العاشر في ألمانیا النعيم نيوز.

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