2019/07/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر :قوات الاسايش تشتبك مع المجموعة المسلحة التي هاجمت موظفي القنصلية التركية في عينكاوة باربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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