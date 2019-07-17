اقليم كردستان.. قتلى وجرحى بينهم مسؤول تركي كبير بهجوم مسلح باربيل

2019/07/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

افاد مصدر أمني في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، بأن ثلاثة أشخاص من القنصلية التركية قتلوا باطلاق نار من قبل شخص داخل أحد المطاعم

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