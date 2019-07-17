العراق بانتظار موجة حر “شديدة” ابتداء من الأحد المقبل

2019/07/17 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… توقع المتنبئ الجوي، صادق عطيه، الاربعاء، تعرض العراق الى ارتفاع جديد في درجات الحرارة ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا أن الموجة تشمل بعض دول أوروبا.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الرياح السطحية الشمالية الغربية تستمر هذا اليوم الاربعاء ويومي الخميس والجمعة خصوصا مدن البصرة وميسان وذي […]

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