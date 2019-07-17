مقتل نائب القنصل التركي بهجوم مسلح في اربيل

2019/07/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر أمني من اربيل ،اليوم الاربعاء، بمقتل موظفين اثنين بالقنصلية التركية في اربيل بهجوم مسلح احدهم يشغل منصب نائب القنصل.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “موظفين اثنين يعملان في القنصلية التركية باربيل قتلوا بإطلاق نار من قبل شخص داخل أحد المطاعم بالقرب من مقر القنصلية”.وأضاف، أن “احد الاشخاص المقتولين هو […]

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