تظاهرة بالديوانية لتوفير الخدمات الصحية والكهرباء

2019/07/17 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أهالي قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية تظاهرة في مركز المحافظة للمطالبة في توفير الخدمات الصحية والكهرباء . وقال عدد من المتظاهرين , إن القضاء يعاني من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي ناهيك عن تردي الواقعين الخدمي والصحي .وشددوا على تقديم الخدمات لأهالي القضاء خاصة أن الأزمة المالية في البلد قد …

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