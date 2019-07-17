إعلان قرب إفتتاح مشروع مجاري اللطيفية الستراتيجي

2019/07/17 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري, قرب افتتاح مشروع مجاري اللطيفية الاستراتيجي جنوبي العاصمة.

وأشار الجزائري خلال زيارته الميدانية لملشروع الى ان "المشروع يعد من المشاريع المهمة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو ١٠٠٠ متر مكعب في الساعة ومجهز بأربعة مضخات عملاقة للأمطار والصرف الصحي وبطول شبكات تصل الى ١٠٠ كم".وأضاف ان "المحافظة أدرجت إنشاء ثمانية مدارس جديدة لمنطقتي اللطيفية واليوسفية فضلا عن مشاريع أخرى لاكساء الطرق داخل وخارج حدود بلدية اللطيفية والتي تأتي ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا".انتهى

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