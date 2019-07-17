القضاء الأعلى يخول قضاة الاستئناف بالنظر بالقضايا التي يعرضها مفتش الداخلية

2019/07/17 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خول مجلس القضاء الاعلى قاضي كل منطقة استئنافية، بالنظر في القضايا التي يعرضها مفتش الداخلية.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء، قيام قاضي محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في كل منطقة، والتي تعرض من قبل مكاتب المفتش العام في وزارة الداخلية، قدر تعلق الأمر بالمحافظات، عدا بغداد، مشددة على تنفيذ الأمر القضائي من تاريخ صدوره.

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