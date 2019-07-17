مقتل مسؤول تركي كبير بهجوم مسلح باربيل

2019/07/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء ان نائب القنصل التركي العام قتل فيما اصيب اخرون بهجوم مسلح وقع داخل مطعم باربيل .وقال المصدر لشفق نيوز، ان معلومات اولية تشير الى مقتل نائب القنصل العام في مقهى "هوكاباز " وسط اربيل واصابة اخرين بهجوم مسلح وقت الغداء.ولم يعرف بعد تفاصيل اخرى عن الحادث.

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