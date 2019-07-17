النصر يكشف احدى النقاط السلبية المثبتة على الحكومة

2019/07/17 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، احدى النقاط السلبية المثبتة على الحكومة الحالية.وقال النائب عن التحالف فالح الزيادي في تصريح صحفي، إن “غياب التشريع والرقابة الحكومية ادى الى تجاهل الإقليم تجاه المركز”، مبينا ان “حكومة كردستان خرقت قانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم واردات ٢٥٠ الف برميل مقابل الحصول على رواتب موظفي الإقليم”.

وأضاف الزيادي، أن “أحد السلبيات والثغرات المثبتة حاليا تجاه حكومة عادل عبد المهدي هو مجاملة الإقليم على حساب الشعب العراقي اجمع”.

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