2019/07/17 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، عن تصدير كردستان قرابة 700 الف برميل نفط يومياً من حقول الاقليم وكركوك والموصل.

وقال الجواهري في حديث متلفز إن "قرابة 30 الى 50 ألف برميل تهرب يومياً عبر الصهاريج من حقول شرق كركوك اضافة الى 100 الى 200 صهريج نفط من خانه ابار ومن حقول القيارة والقطمة وصفيه قرب الحدود السورية".

وأضاف أن "مجموع ما تصدره كردستان أكثر من 600 الف برميل يومياً من دون الالتزام بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد"، لافتا الى أن "ارتفاع انتاج النفط في كردستان يقلل انتاجه بالجنوب".

الى ذلك كشف الجواهري أن "أموال نفط كردستان تذهب لبنوك خمس دول بينها اسرائيل سويسرا"، مشيراً الى أن "جميع الحكومات الاتحادية تراخت في تعاملها مع كردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي كردستان تصدر قرابة 700 الف برميل نفط يومياً من حقول الاقليم وكركوك) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي كردستان تصدر قرابة 700 الف برميل نفط يومياً من حقول الاقليم وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).