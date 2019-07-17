2019/07/17 | 15:20

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هيأة الحج تعلن ازدياد عدد الواصلين للديار المقدسة الى 6011 حاجاً

يتبع ..........

بغداد اليوم- بغداد

دعا المدير العام لمديرية المرور، اللواء زهير عبادة، الاربعاء (17 تموز 2019)، سائقي المركبات الى التوجه لتثبيت اللوحات الخاصة بعجلاتهم، مبينا أن المديرية ستضب العجلات المخالفة للأمر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - بغداد

وجه الجندي العراقي (ياسر جاسم)، وهو ناجٍ من مجزرة سبايكر، الأربعاء، 17 تموز، 2019، نداءً انسانياً الى الحكومة العراقية.

وقال جاسم في مقطع فيديو مصور بعثه لـ(بغداد اليوم)، أنا "جندي تابع لوزارة الدفاع، من محافظة باب

بغداد اليوم - بغداد

حذر متنبئ جوي من حدوث موجة حر عالمية غير مسبوقة الاسبوع المقبل ، فيما اشار الى ان درجات الحرارة سترتفع فيها ما بين 11- 15 مئوية.

وقال صادق عطية المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة إن"موجة حر شديدة ستجتاح العديد من دول غ

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