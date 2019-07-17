2019/07/17 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسايش تشتبك مع المجموعة المسلحة التي هاجمت موظفي القنصلية التركية في أربيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسايش تشتبك مع المجموعة المسلحة التي هاجمت موظفي القنصلية التركية في أربيل وكالة خطوة برس.

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