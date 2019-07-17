2019/07/17 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تهدد بـ “فضح” المتدخلين في عمل شبكة الاعلام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تهدد بـ “فضح” المتدخلين في عمل شبكة الاعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).