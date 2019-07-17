2019/07/17 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز ان دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة أطلقت أكثر من تسعة آلاف إصبعية أسماك في بحيرات محمية ومفقس اسماك الرضوانية لتكثير الاسماك العراقية والمحافظة على الأنواع النادرة من الانقراض.حيث قامت الكوادر المختصة في دائرة الثروة الحيوانية بإطلاق تسعة الاف اصبعية من أسماك الشبوط والبني والكطان، بهدف زيادة اعداد الاسماك الموجودة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تطلق وجبة جديدة من إصبعيات الأسماك في محمية ومفقس أسماك الرضوانية النعيم نيوز.

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