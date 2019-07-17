مصدر: مقتل 3 موظفين في القنصلية التركية باطلاق نار في مقهى باربيل

2019/07/17 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" 3 موظفين يعملون في القنصلية التركية بأربيل قتلوا بإطلاق نار من قبل شخص داخل احدى المقاهي بالقرب من مقر القنصلية".وأضاف، أن" احد الاشخاص المقتولين هو نائب القنصل التركي".وتابع ان" الحادث اعقبته اشتباكات بين قوات الاسايش ومسلحين مجهولين في عينكاوا اعقبه اغلاق الطريق الرابط بين اربيل وقضاء مخمور.

انتهى..م.م

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