اصابة شخصين بانفجار عجلة مفخخة بمدينة الحسكة السورية

2019/07/17 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "سانا" السورية، بأن" المعلومات تشير إلى انفجار سيارة مفخخة نوع سوزوكي قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة نتج عنه إصابة مدنيين اثنين بجروح و وقوع أضرار مادية بالمكان".واضافت، انه" تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج".انتهى..م.م

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