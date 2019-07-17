2019/07/17 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن ازدياد عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 6011 حاجاً منهم 4192 بالمدينة المنورة و 1819 حاجاً في مكة المكرمة النعيم نيوز.

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