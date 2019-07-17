“بالفديو”..اجراءات امنية مكثفة في اربيل واغلاق مخارج المدينة

2019/07/17 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاربعاء، بأن قوات الامن في اربيل اتخذت اجراءات امنية مكثفة واغلقت مخارج المدينة.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إنه “تم إﻏﻼﻕ طريق ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻏﻼﻕ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﺍﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ بعد الهجوم على احد المطاعم مما ادى الى قتلى وجرحى ومن بين القتلى نائب […]

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