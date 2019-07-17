مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه بهجوم مسلح في أربيل

2019/07/17 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ أربيل… أعلنت مصادر أمنية في أربيل، اليوم الاربعاء، مقتل نائب القنصل التركي العام مع اثنين من مرافقيه بهجوم مسلح في المحافظة.وقالت المصادر في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه قتلوا، اليوم، بإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة أربيل”.وأضافت المصادر، أن “القنصل […]

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