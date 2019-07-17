مقتل نائب القنصل التركي بهجوم مسلح في اربيل

2019/07/17 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر امنية في محافظة اربيل بالعراق، اليوم الاربعاء، بمقتل نائب القنصل التركي العام مع مرافقيه بهجوم مسلح في المحافظة....

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