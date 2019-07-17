2019/07/17 | 15:31

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هيئة الحج: ازدياد عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسة الى 6011 حاجاً

تأریخ التحریر: : 2019/7/17 15:24

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