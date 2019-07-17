2019/07/17 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية وبرعاية دار الفتوى اللبنانية مسابقة قرآنية في دولة لبنان شارك فيها 90 متسابق ومتسابقة.و قال مساعد الأمين العام للشؤون التعليمية والعلمية بالهيئة العالمية للكتاب والسنة الشيخ خالد عبدالكافي: إنه تنفيذاً لتوجيه الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاركة 90 متسابقاً ومتسابقةً في مسابقة قرآنية في لبنان النعيم نيوز.

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