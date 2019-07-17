عبد المهدي يصدر امرا بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب

2019/07/17 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً بترقية الضباط والاعوان المستحقين بجهاز مكافحة الارهاب.

وأعلن إعلام جهاز

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