وزير الثقافة يلتقي السفير الايراني ويؤكدان على التعاون المشترك بين البلدين

2019/07/17 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، الى تعزيز التعاون في مجالات السينما والمسرح والآثار مع الجانب الإيراني، وفيما أشار

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