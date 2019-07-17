بالتعاون مع المخابرات.. الكمارك تضبط أدوية بشرية مخالفة في كمرك بوابة البصرة

2019/07/17 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، يوم الأربعاء، عن ضبط حاوية تحتوي على ادوية بشرية خلافا لما مثبت في اوراقها الرسمية، في كمرك بوابة البصرة.وذكر بيان صادر عن الهيئة، تلقته وكالة النبأ للاخبار، ان "المركز الكمركي في كمرك بوابة البصرة قام اليوم بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بضبط حاوية حجم ٤٠قدم تحتوي على ادوية بشرية خلافا لأوراقها الرسمية المثبت فيها على انها مستلزمات طبية .

واكد البيان، بأنه تم "اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".

ومن جانب آخر، اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، تسجيل مركز كمرك بوابة البصرة ايراداً يومياً امس الثلاثاء فاق المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية .

وطالبت الهيئة في بيانها، ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها.

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك مسؤولة على عمليات الأستيراد والتصدير في كافة المنافذ الحدودية والمطارات و تقوم مراكزها العاملة هناك بأستيفاء الرسوم الكمركية لترفد بها خزينة الدولة بعد الايرادات النفطية .



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