البنك المركزي العراقي: 160.7 مليون دولار مبيعات العملة

2019/07/17 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية، إلى أكثر من مئة وستين مليون دولار.

وحدد سعر الصرف بألف ومئة وتسعين ديناراً للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة واحد وثلاثين مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.

وأضاف المركزي، أن إجمالي البيع الكلي بلغ حوالي مئة وستة وثمانين مليون دولار.

وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها اكثر من مئة وستين مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع اربعمئة وثمانين ألف دولار.

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