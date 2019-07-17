الإعلام الأمني: قتل إرهابيين إثنين وتدمير نفق بضربة جوية في قضاء البعاج

2019/07/17 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابيين إثنين وتدمير نفق بضربة جوية في قضاء البعاج غربي الموصل.وذكرت الخلية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “طيران التحالف الدولي تمكن من توجيه ضربة جوية أدت الى قتل إرهابيين إثنين وتدمير نفق جنوب بحيرة سنيسلة التابعة الى قضاء […]

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