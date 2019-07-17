2019/07/17 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى مدينة تورينو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي ليخت يصل إيطاليا تمهيداً للانضمام إلى صفوف يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي ليخت يصل إيطاليا تمهيداً للانضمام إلى صفوف يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).